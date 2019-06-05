НДС на золото могут отменить

Минфин разработал законопроект, освобождающий от НДС инвестиции в золото.

Инициатива повысит спрос частных инвесторов на золото в 15 раз — до 50 т в год, отметили в Минфине. Предполагается, что вложения в него станут одним из главных способов накопления помимо традиционных банковских вкладов, поскольку золото защищено от долларовой инфляции, пишут «Известия».

Сейчас золото в слитках не выглядит настолько же привлекательным для накопления, как, например, ценные бумаги, поскольку облагается НДС, пояснил президент Национальной финансовой ассоциации Василий Заблоцкий.

Между тем эксперты не ожидают массового ажиотажа в части инвестиций в золото. Дело в том, что инвестиционный потенциал в нашей стране невелик: позволить себе приобрести слитки золота могут лишь достаточно состоятельные люди.