В рамках «камералки» по НДС налоговая запрашивает информацию о штрафах ГИБДД

Участник группы «Красный уголок бухгалтера» на Фейсбуке подал декларацию по НДС, в которой заявлено возмещение налога.

По итогам «камералки» был получен отказ в возмещении. Тем, как проходила проверка и какую информацию налоговики выясняли «по ходу пьесы», бухгалтер поделился с коллегами.

Коллеги, чтобы вы понимали, как теперь (может не всегда, не знаю) работает налоговая. Чтобы отказать в возмещении абсолютно белого входного НДС на сумму чуть более 50 тыс.руб. в ходе камеральной проверки и допмероприятий налоговая сделала: 1. Запрос в региональное УМВД РФ — об установлении родственных связей; 2. Запросы в региональную ГИБДД — 3 штуки (!) - о предоставлении протоколов нарушений ПДД; 3. Запрос в региональный центр автоматизированной фиксации правонарушений ГИБДД; 4. Запросы в МВД РФ по г. Москве — 2 штуки; 5. Запрос в департамент информационных технологий г. Москвы; 6. Требования о предоставлении информации и документов — 10 контрагентам; 7. Допросы работников налогоплательщика и контрагентов — 22 (!) человека; 8. Запросы в банки о движении по р/с — 2 штуки. В итоге составлен акт налоговой проверки акт о допмемроприятиях с приложениями в общей сумме более чем на 200 листах! Реально результат уже не имеет значения! )) По-моему им интересен сам процесс! — пишет Евгений

Как пояснил автор поста, причина отказа — выявленное налоговиками использование автомобиля для целей, отличных от служебных.

Между тем участники обсуждения отмечают, что также сталкивались с подобным рвением налоговиков в деле сбора доказательств для отказа в вычете.

Информация из ГИБДД о штрафах за нарушение ПДД налоговикам нужна для того, чтобы понять, кто управляет автомобилем — не ездят ли на нем, например, родственники собственника бизнеса.

Коллеги с иронией замечают, что если бы сумма возмещения была еще больше, неизвестно какие еще документы у каких ведомств запросили бы налоговики.

А если сумма возмещения будет более 100 тысяч, то в ход пойдут запросы о состоянии здоровья из поликлиник? Какая-нибудь справка 086У? — пишет Елена