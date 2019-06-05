Чиновники подготовят программу повышения производительности труда для микропредприятий

Минэкономразвития разработает специальную образовательную программу по повышению производительности труда для микропредприятий в рамках национального проекта по МСП.

Об этом сообщила глава департамента инвестиционной политики и развития предпринимательства МЭР Милена Арсланова в ходе дискуссии, посвященной молодежному предпринимательству, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«С таким предложением обратились к ведомству представители малого бизнеса. Они отметили, что есть нацпроект по производительности труда, но он рассчитан только на средние компании. Мы приняли решение разработать отдельную программу с акцентом на производительность труда для малого бизнеса. Для микропредприятий эта тема оказалась востребованной, и мы готовы на нее отреагировать», — цитирует Арсаланову ТАСС.

Во время этой же дискуссии Милена Арсланова рассказала, что МЭР будет популяризировать предпринимательство среди молодого поколения через онлайн-ресурсы.

«Они привыкли работать и жить в информационном пространстве, а значит коммуникацию с ними мы будем выстраивать через онлайн-каналы, соцсети, интернет», — объяснила глава департамента.

По словам Арслановой, популяризация предпринимательства будет проводиться в рамках одноименного федерального проекта и будет основываться на индивидуальном подходе к каждой из целевых аудиторий. Ведомство выделяет несколько таких групп: молодежь, действующие предприниматели, люди старше 45 лет, воспитанники и выпускники детских домов, женщины, люди с ограниченными возможностями здоровья.