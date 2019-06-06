Минздрав предложил сократить срок больничного для пациентов с травмами

Гражданам с травмами и после реконструктивных операций могут сократить срок нахождения на больничном с 12 до 10 месяцев.

Это следует из подготовленного Минздравом проекта поправок в Порядок выдачи листков нетрудоспособности, пишет «Парламентская газета».

Кроме того, больничный на 12 месяцев планируется предоставлять только пациентам с туберкулёзом.

А вот срок восстановления женщин с многоплодной беременностью, у которых случились преждевременные роды на 22-28-й неделе, предлагается увеличить со 156 до 194 дней.

Документ также вводит понятие «электронный листок нетрудоспособности» — он будет оформляться с письменного согласия пациента.