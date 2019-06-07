Как оценивается наследуемая квартира для целей уплаты госпошлины

Положениями подпункта 5 пункта 1 статьи 333.25 НК предусмотрено, что при исчислении размера госпошлины за выдачу свидетельств о праве на наследство принимается стоимость наследуемого имущества, определенная в соответствии с подпунктами 7 — 10 пункта 1 статьи 333.25 НК.

Абзацем вторым подпункта 5 пункта 1 статьи 333.25 НК установлено, что по выбору плательщика для исчисления госпошлины может быть представлен документ с указанием инвентаризационной, рыночной, кадастровой либо иной (номинальной) стоимости имущества, выданный лицами, указанными в подпунктах 7 — 10 пункта 1 статьи 333.25 НК.

Учитывая изложенное, в случае если наследуется доля имущества, плательщик госпошлины имеет право представить документ с указанием стоимости наследуемой доли, выданный лицами, указанными в подпункте 8 пункта 1 статьи 333.25 НК (оценщиками, юрлицами, которые вправе заключить договор на проведение оценки, организациями (органами) по учету объектов недвижимого имущества).

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-05-06-03/33725 от 08.05.2019.