Клерк.Ру

Как облагается продажа недвижимости, использованной в бизнесе, после «закрытия» ИП

Супруги в период брака приобрели земельный участок и магазин, использовали это имущество в предпринимательской деятельности, а затем оно было продано. Что с НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/33820 от 08.05.2019.

Недвижимое имущество, приобретенное супругами в период брака за счет общих совместных средств, является общей совместной собственностью супругов независимо от того, что право собственности на такое недвижимое имущество зарегистрировано на одного из супругов.

Если земельный участок и расположенное на нем здание магазина приобретены супругами в период брака за счет общих совместных средств супругов и непосредственно использовались в предпринимательской деятельности, независимо от того, что супруги к моменту продажи недвижимого имущества деятельность в качестве ИП не осуществляют, доходы, полученные от продажи такого недвижимого имущества, подлежат обложению НДФЛ.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «НДФЛ»

Все семинары по теме НДФЛ