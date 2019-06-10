Как облагается продажа недвижимости, использованной в бизнесе, после «закрытия» ИП

Супруги в период брака приобрели земельный участок и магазин, использовали это имущество в предпринимательской деятельности, а затем оно было продано. Что с НДФЛ?

Ответ на этот вопрос дал Минфин в письме № 03-04-05/33820 от 08.05.2019.

Недвижимое имущество, приобретенное супругами в период брака за счет общих совместных средств, является общей совместной собственностью супругов независимо от того, что право собственности на такое недвижимое имущество зарегистрировано на одного из супругов.

Если земельный участок и расположенное на нем здание магазина приобретены супругами в период брака за счет общих совместных средств супругов и непосредственно использовались в предпринимательской деятельности, независимо от того, что супруги к моменту продажи недвижимого имущества деятельность в качестве ИП не осуществляют, доходы, полученные от продажи такого недвижимого имущества, подлежат обложению НДФЛ.