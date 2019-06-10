Внук-иностранец не платит НДФЛ при получении квартиры в наследство от бабушки

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками (супругами, родителями или детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).
При этом возможность применения этой нормы не обусловливается наличием у одаряемого физлица статуса налогового резидента РФ.
Таким образом, доход физлица — гражданина иностранного государства, не являющегося налоговым резидентом РФ, в виде стоимости полученного от бабушки в порядке дарения недвижимого имущества не подлежит налогообложению в РФ.
Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/34692 от 15.05.2019.
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