Внук-иностранец не платит НДФЛ при получении квартиры в наследство от бабушки

Доходы, полученные в порядке дарения, освобождаются от НДФЛ в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими родственниками (супругами, родителями или детьми, дедушкой, бабушкой и внуками, братьями и сестрами).

При этом возможность применения этой нормы не обусловливается наличием у одаряемого физлица статуса налогового резидента РФ.

Таким образом, доход физлица — гражданина иностранного государства, не являющегося налоговым резидентом РФ, в виде стоимости полученного от бабушки в порядке дарения недвижимого имущества не подлежит налогообложению в РФ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-05/34692 от 15.05.2019.