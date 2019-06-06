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Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что Росстат следовало бы вывести из подчинения Минэкономразвития РФ, так как статслужба должна быть независима от ведомств, занимающихся планированием экономической политики. Об этом он заявил в кулуарах Петербургского международного экономического форума.

«Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», — цитирует Кудрина ТАСС.

Он сказал, что раньше «спокойно относился» к тому, что статистическое ведомство было подчинено министерству, но теперь ситуация изменилась. И наблюдается конфликт интересов.

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