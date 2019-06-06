Кудрин считает, что Росстат следует вывести из подчинения Минэкономразвития

Просто тетеньке, наверное, дали задание всем отказывать в вычете,иначе уменьшат премию. Вот она и...
а если отключить, то при необходимости нужно будет посещать отделение банка?...
неплохо так вы техникой обложились)) отдельный телефон для смс, отдельный комп для онлайн-банка. ...
Не могу понять, каким образом малое предприятие должно заплатить такой огромный налог? Если финан...
Подскажите, пожалуйста, точно ли ИП с сотрудниками, осуществляющий образовательную деятельность, ...
Ну, всё таки речь идет о ВСЕХ финансовых накоплениях в банке. Поэтому некоторая паранойя оправдан...
Всё просто: для банковских операций я использую ОТДЕЛЬНЫЙ телефон. Поэтому никаких проблем с набо...
Можно установить пароль на отпечаток пальца, или распознавание лицаА вабще вы правы, жить и посто...
Какая наивность :) А вы поинтересуйтесь, как можно восстановить логин/пароль. Во многих крупных б...
Да не жить, а существовать )) Судя по описанному, вы должны и по улице ходить, оглядываясь. Вдру...
Да не получат они его. Потому что вход туда по моему логину и паролю, которого нет в телефоне. ...
Хочу подчеркнуть важный момент. Завладев вашим телефоном и номером карты, злоумышленники могут по...
Ну вот, а вы наш Росстат ругаете... видите эти тоже нашли.... может они вместе искали? вместе в о...
Вот поэтому я и пользуюсь кнопочным телефоном, который невозможно скомпрометировать, так как нево...
Вялой! Оборжаться просто ...Как они такие отмазы придумывают?...
Это ведь не просто инициатива, коих публикуется миллион, это судейская инициатива, т.е. от профес...
Я считаю, что разница огромная. В смартфоне можно подхватить троян и он будет перехватывать смс-к...
А почему сразу гадить? и зачем всю деятельность в одну кучу? К примеру ИП кафе, а ООО торговля ст...
Вот когда (если) появится - тогда и отказы будут на _законных_ основаниях, а не по желанию инспек...
Кнопочные телефоны, это конечно перебор, нет никакой разницы в плане защиты, на мой взгляд. Но, в...
Когда читаешь Ваши комментарии, возникает мысль, а вы вообще кто? Исходя из Вашей позиции открыва...
Да вообще, отменить все исковые сроки давности, и это логично и справедливо, чтоб все были в равн...
Ширнармассы убеждены, что деньги со счета/карты злоумышленники могут украсть, а вот наличные день...
В таком случае и долги по тем же распискам надо сделать длящимися, пока не выплатит долг ни сна н...
даже если в одном банке, комиссия за обслуживание остается. Ведь если делить весь объем платежей ...
Так рядовые страшнее руководства! Есть такое понятие в законе о государственной службе - не выпол...
О, а изнасилование тогда тоже будет длящимся преступлением, пока самого насильника не того...?...
Реализации мы тоже умеем вводить, главное чтобы было на чем основываться, как Вы правильно сказал...
Так не обязательно в разных банках заводить...
Тогда, следуя этой логике, надломленной почтенным возрастом и запредельной сервильностью "правосу...
Не украдут ) А даже если и украдут, то снимут пару тысяч, нехай подавятся. А со вкладов деньги за...
Вообще-то тут надо вспомнить, что у нас уже "подняли" зарплаты врачам в соответствии с указами Во...
Да хотя бы один и тот же пароль поставить - это лучше, чем ничего. Например, если у вас украдут т...
Вы забыли добавить про "проверку" этих самых обманутых дольщиков, если они посмеют о себе напомни...