Как считать налог на имущество организаций при разделении объекта

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется как кадастровая стоимость имущества в отношении, в частности, следующих видов недвижимого имущества:

1) административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общепита и бытового обслуживания либо которые фактически используются для этих целей.

Условием применения кадастровой стоимости в целях налогообложения является включение недвижимости в перечень, определяемый уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ.

Если объект недвижимого имущества образован в результате раздела объекта недвижимого имущества или иного действия с объектами недвижимого имущества, включенными в Перечень по состоянию на 1 января года налогового периода, указанный вновь образованный объект недвижимого имущества при условии соответствия его критериям, предусмотренным статьей 378.2 НК, до включения его в Перечень подлежит налогообложению по кадастровой стоимости, определенной на день внесения в ЕГРН сведений, являющихся основанием для определения кадастровой стоимости такого объекта.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № БС-4-21/9652 от 22.05.2019.