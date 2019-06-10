Банки требуют с подрядных организаций, привлекающих субподрядчиков, объяснить схему бизнеса

Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.
Таким образом подрядчик оставляет себе некоторую маржу, а все хлопоты по производству работ перекладываются на субподрядчика.
Именно такой принцип работы применяется в компании, где работает участница нашего форума.
Между тем банку, обслуживающему организацию, экономический смысл проводимых операций показался неясным. В этой связи банкиры просят клиента разъяснить, в чем смысл такой схемы бизнеса и почему операции производятся именно так, а не иначе.
Организация осуществляет строительно-монтажные работы для заказчика и получает денежные средства от него. Для осуществления СМР для заказчика организация нанимает субподрядчиков и , соответственно расплачивается с ними.
Банк требует пояснить:
1.Экономический смысл операций.
2.Причины необходимости проведения подобных расчетов.
Ума не приложу, что написать. Может, у кого-то были подобные ситуации?
— Жужелица
А вас при привлечении субподрядчиков банк не просить разъяснить суть такого бизнеса?
Обсуждение происходит в теме форума «Пояснения для банка».
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