Клерк.Ру

Банки требуют с подрядных организаций, привлекающих субподрядчиков, объяснить схему бизнеса

Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.

Таким образом подрядчик оставляет себе некоторую маржу, а все хлопоты по производству работ перекладываются на субподрядчика.

Именно такой принцип работы применяется в компании, где работает участница нашего форума.

Между тем банку, обслуживающему организацию, экономический смысл проводимых операций показался неясным. В этой связи банкиры просят клиента разъяснить, в чем смысл такой схемы бизнеса и почему операции производятся именно так, а не иначе.

Организация осуществляет строительно-монтажные работы для заказчика и получает денежные средства от него. Для осуществления СМР для заказчика организация нанимает субподрядчиков и , соответственно расплачивается с ними.
Банк требует пояснить:
1.Экономический смысл операций.
2.Причины необходимости проведения подобных расчетов.

Ума не приложу, что написать. Может, у кого-то были подобные ситуации?

— Жужелица

А вас при привлечении субподрядчиков банк не просить разъяснить суть такого бизнеса?

Обсуждение происходит в теме форума «Пояснения для банка».

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