Банки требуют с подрядных организаций, привлекающих субподрядчиков, объяснить схему бизнеса

Зачастую строительные организации, заключив договор подряда с заказчиком или генподрядчиком, поручает эту работу субподрядным организациям.

Таким образом подрядчик оставляет себе некоторую маржу, а все хлопоты по производству работ перекладываются на субподрядчика.

Именно такой принцип работы применяется в компании, где работает участница нашего форума.

Между тем банку, обслуживающему организацию, экономический смысл проводимых операций показался неясным. В этой связи банкиры просят клиента разъяснить, в чем смысл такой схемы бизнеса и почему операции производятся именно так, а не иначе.

Организация осуществляет строительно-монтажные работы для заказчика и получает денежные средства от него. Для осуществления СМР для заказчика организация нанимает субподрядчиков и , соответственно расплачивается с ними.

Банк требует пояснить:

1.Экономический смысл операций.

2.Причины необходимости проведения подобных расчетов. Ума не приложу, что написать. Может, у кого-то были подобные ситуации? — Жужелица

А вас при привлечении субподрядчиков банк не просить разъяснить суть такого бизнеса?

Обсуждение происходит в теме форума «Пояснения для банка».