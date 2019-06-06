Кудрин предложил распространить «регуляторную гильотину» на налоговый и валютный контроль

«Регуляторную гильотину», которую готовит правительство, нужно распространить на валютный и налоговый контроль, а также на надзор со стороны Центробанка, считает председатель Счетной палаты Алексей Кудрин.

Законопроект о «регуляторной гильотине» правительство опубликовало в мае. Документ предусматривает оценку эффективности проверяющих органов, запрет на палочную систему и отказ от старых норм надзора

«Сейчас подготовлены решения об изъятии некоторых сфер из «регуляторной гильотины». Мои коллеги, которые ознакомились с этим списком, удивились, потому что не почувствовали, какие же сферы остались, где эти нормы будут сокращаться. Уже на первых шагах возникают существенные ограничения, где будут применять эту «гильотину». Мы даже сейчас не знаем масштаба того изменения, которое произойдет», — сказал Кудрин в интервью телеканалу РБК.

В пример он привел налоговый контроль, пояснив, что поправки в Налоговый кодекс вносятся по нескольку раз в год. И это как раз та сфера, где изменения должны происходить гораздо реже.