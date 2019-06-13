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Когда возмещение расходов работника на переезд не облагается НДФЛ

Согласно абзацу одиннадцатому пункта 3 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ все виды установленных законодательством РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм), связанных, в частности, с исполнением налогоплательщиком трудовых обязанностей, включая переезд на работу в другую местность.

Статьей 169 ТК определено, что при переезде работника по предварительной договоренности с работодателем на работу в другую местность работодатель обязан возместить работнику расходы по переезду работника, членов его семьи и провозу имущества, а также расходы по обустройству на новом месте жительства.

Иных положений, предусматривающих освобождение от налогообложения сумм компенсации организацией своим работникам понесенных ими расходов, связанных с переездом в РФ, оформлением необходимых документов и оплатой сборов для получения возможности приступить к осуществлению трудовой деятельности на территории РФ, в статье 217 НК не содержится, и указанные доходы подлежат обложению НДФЛ.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-03-06/1/34736 от 15.05.2019.

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