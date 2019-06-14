С какого момента IT-организация может применять пониженные тарифы взносы

На основании подпунктов 1, 3, 4, 15 пункта 1 статьи 427 НК пониженные тарифы страховых взносов установлены для:

организаций, деятельность которых заключается в практическом применении результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат их учредителям, участникам, являющимся бюджетными и автономными учреждениями;

IT-организаций;

плательщиков, производящих выплаты членам экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов;

организаций, осуществляющих производство и реализацию анимационной аудиовизуальной продукции.

При этом одним из условий применения пониженных тарифов упомянутыми плательщиками является соответственно внесение в реестр учета уведомлений о создании хозяйственных обществ и хозяйственных партнерств, получение документа о государственной аккредитации организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, регистрация судна в Российском международном реестре судов, получение документа, подтверждающего нахождение в реестре организаций, осуществляющих производство анимационной аудиовизуальной продукции.

Налоговым кодексом не определен момент, с которого начинается течение срока применения пониженных тарифов страховых взносов указанными плательщиками.

В связи с этим, по мнению Минфина, выраженному им в письме от 03.04.2019 № 03-15-07/23207, упомянутые плательщики вправе применять пониженные тарифы страховых взносов соответственно с того месяца, когда их внесли в соответствующий реестр, выдали документ об аккредитации при соблюдении других установленных статьей 427 НК условий.

Вышеназванное письмо Минфина доведено до сведения письмом ФНС № БС-4-11/10445@ от 30.05.2019.