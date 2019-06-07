Правительство собирается дополнительно мотивировать семьи на рождение первенца

Правительство разрабатывает меры, чтобы дополнительно мотивировать семьи на рождение первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
О каких мерах идет речь, она не уточнила, пишет «Коммерсантъ».
«Прорабатываем. Пока еще рано о них говорить»,— сказала госпожа Голикова.
Однако вице-премьер подтвердила, что материнский капитал планируется увеличить. Она подчеркнула, что выдавать маткапитал больше одного раза не будут. Его разрешат направить на погашение ипотеки.
«Маткапитал, очевидно, представляет только один интерес — это жилье. Максимальное количество использований — это жилье. Когда выйдет решение относительно возможности направлять 450 тыс. на погашение ипотеки, это будет существенным вкладом и даст свой толчок в использовании маткапитала»,— сказала она.
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