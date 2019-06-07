Клерк.Ру

Правительство собирается дополнительно мотивировать семьи на рождение первенца

Правительство разрабатывает меры, чтобы дополнительно мотивировать семьи на рождение первого ребенка, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

О каких мерах идет речь, она не уточнила, пишет «Коммерсантъ».

«Прорабатываем. Пока еще рано о них говорить»,— сказала госпожа Голикова.

Однако вице-премьер подтвердила, что материнский капитал планируется увеличить. Она подчеркнула, что выдавать маткапитал больше одного раза не будут. Его разрешат направить на погашение ипотеки.

«Маткапитал, очевидно, представляет только один интерес — это жилье. Максимальное количество использований — это жилье. Когда выйдет решение относительно возможности направлять 450 тыс. на погашение ипотеки, это будет существенным вкладом и даст свой толчок в использовании маткапитала»,— сказала она.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Социальные пособия (больничные, пособия по беременности и родам и др.)»

Все семинары по теме Социальные пособия (больничные, пособия по беременности и родам и др.)