Путин назвал проблемой избыточное вторжение силовиков в работу бизнеса

Одной из актуальных проблем, которая волнует бизнес, остается избыточное вторжение правоохранительных органов в работу компаний. На это указал президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании ПМЭФ 2019.

«В первую очередь, это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы. Необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компании», — цитирует Путина ТАСС.

Он напомнил, что в этом году власти РФ запустили самую масштабную за последнее время реформу в сфере контрольно-надзорной деятельности. С 1 января 2021 года будет прекращено действие всей прежней нормативно-правовой базы. «Взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен рискоориентированный подход», — сказал президент.

По его словам, уже в этом году будет запущен электронный сервис, который позволит объективно сопоставлять информацию по проверкам и выявлять несоответствия.

«Логика наших действий заключается в следующем — это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальной возможности для злоупотребления правом давления на бизнес, последовательное очищение силовых структур и судебной системы от недобросовестных лиц», — заявил Путин.