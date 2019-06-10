Потери соцфондов из-за теневой экономики оценили в 2,3 трлн руб

Из-за теневой занятости граждан социальные фонды недополучают около 2,3 трлн руб. в год, рассказала в интервью «Известиям» вице-премьер Татьяна Голикова.

По ее словам, превышение расходов над доходами граждан за 2017 год составляет 13,3 трлн руб. — 14,5% ВВП. По некоторым данным, в неформальном секторе трудятся около 15 млн человек.

Голикова напомнила, что для вывода из тени серых доходов с 1 января реализуется пилотный проект, предлагающий регистрацию самозанятым. По последним данным ФНС, зарегистрировались около 102 тыс. человек — это почти 7,6 млрд руб. оборота. Однако пока у правительства «осторожный оптимизм» по этому поводу.