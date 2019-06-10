Опубликована концепция нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП)

5 июня 2019 года на совещании у Дмитрия Медведева была представлена и в целом одобрена Концепция нового кодекса РФ об административных правонарушениях. В понедельник она была опубликована на сайте Правительства РФ.

В документе приведена статистика по нынешнему КоАП — за 17 лет его существования был принят 621 федеральный закон, которым в кодекс внесено свыше 4800 изменений. Причем поправки вносятся внесистемно, что приводит к нарушению единства правового регулирования сходных по своему содержанию общественных отношений.

О том, что вместо одного закона (КоАП) планируется сделать три, уже было заявлено во время ПМЭФ главой аппарата правительства Константином Чуйченко. Это же отражено и в опубликованной концепции.

Документ содержит 30 страниц различных предложений, отметим только некоторые из них:

сокращение количества составов административных правонарушений, по которым суд является органом, привлекающим к административной ответственности, ограничение их только теми составами, которые представляют повышенную общественную вредность;

закрепление определений при квалификации таких видов административных правонарушений, как длящиеся, продолжаемые, однородные, неоднократные, повторные и малозначительные;

установление максимального срока давности привлечения к административной ответственности равным минимальному сроку давности привлечения к уголовной ответственности, то есть два года (за исключением ответственности юрлиц);

выделение в качестве самостоятельного субъекта административного нарушения индивидуальных предпринимателей;

назначение гражданам, ИП, юрлицам малого и среднего предпринимательства и их работникам не штрафа, а предупреждения, если негрубое правонарушение совершено впервые;

закрепление положения, согласно которому не допускается одновременное привлечение юридического лица и его работника к административной ответственности за одни и те же действия.

Кроме того, предложено отменить административную ответственность для органов госвласти, местного самоуправления, казенных учреждений и государственных внебюджетных фондов как юридических лиц. Её предлагается заменить ответственностью для должностных лиц.