Предприниматели на упрощенке выигрывают в суде дела о фиксированных взносах

При исчислении взносов индивидуальные предприниматели, применяющие УСН с объектом доходы за минусом расходов, могут учесть документально подтвержденные затраты. Такой вывод сделал Арбитражный суд Дальневосточного округа от 21.05.2019 в постановлении № Ф03-1795/2019 по делу № А37-1926/2018.

Налоговой инспекцией в отношении предпринимателя произведен расчет суммы страховых взносов на обязательное пенсионное страхование за 2017 год исходя из всего дохода, без учета расходов, указанных в декларации по УСН. Однако по итогам года у предпринимателя оказался убыток в размере 1,1 млн.руб., который налоговыми органами не оспаривался. Поэтому он уплатил только сумму, не зависящую от доходов — 23 400 рублей. Таким образом, по данным налоговиков, ИП не доплатил взносов на сумму 140, 9 тыс. руб. На эту сумму плюс пени и было выставлено требование об уплате.

Не согласившись с доначислениями, ИП обратился в арбитражный суд. Суды всех трех инстанций согласились с доводами предпринимателя и признали недействительным требование о взыскании взносов и пеней.

Судьи посчитали, что поскольку принцип определения объекта налогообложения плательщиками НДФЛ аналогичен принципу определения объекта налогообложения для плательщиков, применяющих УСН с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, то постановление Конституционного Суда РФ 30.11.2016 № 27-П применимо и к ИП на УСН.

Было принято во внимание и определение Верховного Суда РФ от 18.04.2017 № 304-КГ16-16937, в котором также говорилось о том, что принципы определения объектов налогообложения при расчете НДФЛ и УСН аналогичны.

Заметим, что судебная практика в последнее время складывается в пользу ИП на УСН. Так, Арбитражный суд Северо-Западного округа вынес аналогичное решение 22 мая по делу № А56-116747/2018. 23 мая Арбитражный суд Уральского округа принял сразу два постановления в пользу предпринимателей на упрощенке № Ф09-2698/19 и № Ф09-1888/19.