ИП, воспользовавшиеся отсрочкой по применению ККТ, потеряют право на вычет её стоимости из налогов

Управление ФНС по Краснодарскому краю обращает внимание ИП без работников на то, что принятая отсрочка по обязательности применения ККТ лишает прав на получение налогового вычета, если они решат ею воспользоваться.

Закон 129-ФЗ от 06.06.2019 дает право на отсрочку применения контрольно-кассовой техники до 1 июля 2021 года для индивидуальных предпринимателей, не имеющих наемных работников, при оказании услуг, выполнении работ, реализации товаров собственного производства. Однако в Налоговом кодексе право на вычет при покупке кассовой техники из налогов по ПСН и ЕНВД дается, если ККТ будет зарегистрирована до 1 июля 2019 года. Продление права на вычет пока законодателями не обсуждается.

Кроме того, следует учитывать, что в случае заключения трудового договора с работником или при установлении данного факта налоговым органом, индивидуальный предприниматель обязан зарегистрировать онлайн-кассу в течение 30 календарных дней с даты заключения договора. И вычета такой ИП уже не получит, поскольку ККТ будет зарегистрирована после 1 июля 2019 года.