Клерк.Ру

Всемирный банк сообщил о проблемах с кредитами у 60% российских заемщиков

Около 60% российских заемщиков испытывают трудности с погашением взятых кредитов, показали предварительные итоги совместного исследования Всемирного банка и Роспотребнадзора.

Итоги были представлены в начале июня на встрече с представителями ЦБ и финансовым омбудсменом, с презентацией ознакомился РБК и составил краткое резюме по документу.

Среди банковских заемщиков 9% семей имеют просроченную задолженность, 10% были вынуждены реструктурировать или продлить кредит или же получали от банка отказ в выдаче кредита, показали итоги опроса. 14% испытывают трудности с выплатой процентов, а более четверти тратят на платежи по кредитам, повседневные траты семьи и оплату ЖКХ более 75% совокупных доходов семьи. Не испытывают трудностей с обслуживанием кредитов меньше половины заемщиков — 41%. Ситуация с теми заемщиками, которые брали кредиты в микрофинансовых организациях (МФО), хуже: лишь 35% из них не сталкиваются с трудностями

Самый популярный для россиян кредит — потребительский. Попавшие в выборку семьи с совокупным доходом более 70 тыс. руб. чаще всего берут в долг для покупки мебели и бытовой техники (таких чуть меньше 25%), свидетельствуют итоги опроса, ипотека — на втором месте. Менее обеспеченные семьи чаще занимают на повседневные потребительские траты: среди семей с доходом менее 30 тыс. руб. таких почти 45%. Тяжелее других приходится россиянам, которые занимают одновременно и в банке, и в МФО. Почти половина таких семей заявили, что вынуждены для выплаты долга экономить на питании (покупать меньше продуктов или выбирать более дешевые). Среди банковских заемщиков и тех, кто кредитуется только в МФО, их доля меньше, но она все равно превышает 30%.

В целом 55% российских заемщиков не защищены или уязвимы из-за своей чрезмерной закредитованности, приходят к выводу эксперты Всемирного банка. 29% опрошенных, исходя из их финансового положения, не стоило бы предоставлять кредит уже сейчас. Еще 26% банк считает уязвимыми: при изменении макроэкономической ситуации или снижении дохода им будет трудно выплачивать кредит.

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