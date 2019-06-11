Клерк.Ру

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов, пригодных в пищу

Уничтожение пригодных к употреблению продуктов могут запретить.

С таким предложением выступил Роспотребнадзор, пишет РБК. Издание отмечает, что за три года в России уничтожили более 26 тыс. тонн «санкционки», перехваченной на границе.

«В целях совершенствования нормативно-правового регулирования в области обращения с отходами производства и потребления считаем целесообразным обеспечить разработку нормативно-правовых актов о запрете на захоронение и уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления в пищу», — говорится в перечне предложений ведомства, подготовленных по запросу Совета при президенте по правам человека (СПЧ)

Роспотребнадзор также предлагает законодательно определить возможность использования пищевых отходов в качестве источников биоэнергетики. Также служба выступает за поэтапный запрет одноразовых пластиковых пакетов для розничной торговли, а в качестве альтернативы предлагает многократное использование «отдельных видов тары и упаковки».

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