Роспотребнадзор предложил запретить уничтожение продуктов, пригодных в пищу

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rcnrcn Скорее не только Люберецкая инспекция не в курсе, а в целом наверху, в районе ФНС забыли про тако... Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

svetlov44 Измельчали рекламщики :). Ни о чем на ровном месте белыми нитками, спасибо, что не в четверг. Инт... Как завести деньги в ООО без налогов

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zubenko Я не автор, но могу предположить, что имелся в виду т. н. "Пенсионный налог" в 6%, про который да... НК РФ станет толще на 117 страниц