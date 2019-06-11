Налоговики не разбираются в новом налоге для самозанятых

Налоговые инспекторы до сих пор плохо знают, что такое налог на профессиональный доход и каковы правила его применения. Историю о том, как Люберецкая налоговая начислила взносы бывшему предпринимателю, применяющему НПД, рассказали в «Красном уголке бухгалтера».

«На этот самый спецрежим я перешел еще в начале января. В конце апреля решил окончательно перейти в „самозанятые“ и сняться с учета как ИП.В итоге на этой неделе предъявили к уплате страховые взносы за все 4 месяца в полном объеме. Про то, что плательщики НПД освобождены от уплаты страховых взносов, в Люберецкой ИФНС, похоже, не слышали», — пишет Александр.

Однако оказалось, что не слышали об освобождении от взносов не только налоговики. Очень многие бухгалтеры, отписавшиеся в ветке, заявляли о том, что налоговая права. Они тоже не сочли нужным внимательно ознакомиться с законом 422-ФЗ о налоге на профессиональный доход.

Автор темы отправил в налоговую заявление и ждет результата.