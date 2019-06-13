Сфере ЖКХ упростили порядок применения контрольно-кассовой техники

Упрощение порядка применения контрольно-кассовой техники (ККТ) в сфере жилищно-коммунального хозяйства, предусмотрено новым Федеральным законом № 129-ФЗ от 06.06.2019. Об этом напоминают налоговики Хабаровского края.

Так, при приеме платы за жилое помещение и коммунальные услуги обязанность по применению ККТ, в том числе по формированию кассового чека и передаче фискальных данных в налоговые органы в электронной форме, исполняется в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня поступления денежных средств на расчетный счет пользователя. Исключение составляют расчеты наличными деньгами, а также с предъявлением электронного средства платежа при условии непосредственного взаимодействия клиента с пользователем.

При этом кассовый чек выдается (направляется) клиенту бесплатно по его письменному запросу на бумажном носителе или в электронной форме, содержащему наименование услуги, дату и сумму расчета. В этом случае срок не должен превышать пяти рабочих дней со дня получения такого запроса.

В свою очередь, клиент должен направить соответствующий запрос не позднее трех месяцев со дня формирования кассового чека. По истечении указанного срока обязанность пользователя по выдаче клиенту кассового чека считается исполненной.

При расчетах, связанных с приемом платы за жилое помещение и коммунальные услуги, включая взносы на капитальный ремонт, ККТ необходимо применять с 01.07.2019. Причем кассовые аппараты применяются вне зависимости от способа осуществления расчета.