Минфин предложил упростить валютный контроль для экспортёров IT- услуг

Валютный контроль для экспортёров высокотехнологичных услуг могут упростить. Законопроект с поправками в закон «О валютном регулировании и валютном контроле» подготовил Минфин, документ опубликован на официальном портале нормативных правовых актов.

Сейчас в России действуют требования по репатриации валютной выручки экспортёров, напоминает «Парламентская газета». Валютные резиденты при экспорте должны получать выручку на свои счета в уполномоченных российских банках. При этом в законодательстве прописан перечень случаев, когда можно обойтись без зачисления в российский банк, а провести зачёт встречных требований со стороны зарубежных партнёров.

Проектом закона предлагается дать правительству право расширять перечень таких случаев. В него могут войти, например, услуги в сфере информационных технологий и услуги в сфере образовательной деятельности, говорится в пояснительной записке.

Для средних и крупных компаний, в особенности в сфере информационных технологий, отсутствие возможности зачёта встречных требований приводит к дополнительным финансовым издержкам.