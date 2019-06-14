В Госдуме раскритиковали идею Чубайса ввести углеродный налог

Углеродный налог, предложенный главой «Роснано» Анатолием Чубайсом, ударит по всем в стране, считает председатель Комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный.

Ранее Чубайс указал на необходимость создания в России системы госучёта объёмов выбросов и решения вопроса о внедрении нового налога в рамках подготовки к ратификации Парижского соглашения по климату. По его мнению, новый налог стимулировал бы промышленников на уменьшение выбросов.

По мнению Павла Завального, для России предложенная мера не актуальна, так как совокупный выброс предприятий энергетики не выходит за пределы допустимых норм.

«У нас одна из самых экологичных энергетик мира. Судите сами — доля выработки атомной энергии составляет более 20%, гидроэнергетики — 16%, ВИЭ (возобновляемые источники энергии) — 1%. На долю тепловой энергетики остаются 63%. Но здесь 83% выработки энергии производится на природном газе, который из всех ископаемых видов углеводородного топлива самый чистый. В итоге выбросы СО2 составляют 650 граммов на кВт/ч. Для сравнения, в Китае этот показатель доходит до 880 граммов», — пояснил глава комитета «Парламентской газете».

Павел Завальный напомнил, что стоимость электроэнергии для российского потребителя и так «сегодня завышена в полтора раза».

«А углеродный налог ударит по всем. Это против экономики, против потребителей, против развития страны», — подчеркнул депутат.