Путин повысил зарплаты российским судьям

Должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза. Это следует из Указа Президента, опубликованного 13 июня.
Соответствующее решение принято «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия», говорится в документе.
Предыдущее повышение окладов у судей было с 1 января прошлого года.
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