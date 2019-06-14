Путин повысил зарплаты российским судьям

Должностные оклады судей Конституционного суда, Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции, федеральных арбитражных судов, а также мировых судей субъектов будут повышены в 1,043 раза. Это следует из Указа Президента, опубликованного 13 июня.

Соответствующее решение принято «в целях обеспечения социальных гарантий судьям, полного и независимого осуществления правосудия», говорится в документе.

Предыдущее повышение окладов у судей было с 1 января прошлого года.