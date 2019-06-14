Интернет-сервисы будут штрафовать на миллионы рублей за отказ локализовать персональные данные россиян

Власти придумали, как вынудить интернет-сервисы локализовать персональные данные россиян на территории РФ.

За отказ перенести в Россию серверы компаниям будут грозить повышенные штрафы до 18 млн руб. Законопроект с такими штрафами внесли в Госдуму депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов.

Минувшей весной Twitter и Facebook были оштрафованы на 3 тыс. руб. за непредоставление информации о локализации данных, напоминает «Коммерсантъ». Глава Facebook Марк Цукерберг в блоге компании писал, что сервис решил не строить дата-центры в странах, для которых характерно нарушение прав человека.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров еще в ноябре заявил, что поддерживает идею ввести оборотные штрафы для интернет-компаний за нарушение закона взамен блокировки их сервисов. Позднее агентство Reuters писало, что администрация президента и Роскомнадзор разрабатывают поправки, которые введут штраф для интернет-компаний в размере 1% от оборота. Против этого выступили в Минэкономики и Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Согласно законопроекту, усилятся санкции для поисковиков и VPN-сервисов, которые отказываются подключаться к реестру запрещенных сайтов, не ограничивают к ним доступ и не фильтруют выдачу. При повторном нарушении сумма штрафа для них может достигать 5 млн руб. Взыскание на сумму 2 млн руб. предлагается ввести и в отношении мессенджеров, не исполнивших требования закона. Помимо этого, аудиовизуальные сервисы в случае повторного нарушения, касающегося трансляции на своей площадке телеканала без лицензии СМИ, могут быть оштрафованы на сумму до 2 млн руб.