Вместо застрахованных лиц в системе ОПС стали зарегистрированные лица

icgr1 Здесь нужно для полноты картины посчитать, на сколько уменьшились платежи от налоговых агентов по... ФНС отчиталась о сборах «налога на Google» за I квартал

Manul666 Такой вопрос просто не пропустят. Не случайно же об этом сбое не сообщается ни в одном федерально... Есть ли смысл жаловаться Путину на сбой в ФНС?

Над.К ИП без работников, вне зависимости от системы налогообложения, может не применять ККТ до 1 июля 2... При оказании услуг населению можно применять бумажные БСО до 01.07.2019

olga.ahtyamia @Над.К все-таки я совсем запуталась. ИП на УСН и организации на УСН - это два совершенно разных р... При оказании услуг населению можно применять бумажные БСО до 01.07.2019

РюмкаБезысходности Так мы "гильотинируем" требования, или докидываем гравия в тонущую лодку? Или, пока не отсекли по... Появится еще одна маркировка продуктов

IriEro Что Вы, что Вы? Я подумала, может это не опечатка, а я что-нибудь не знаю...... На что еще придется раскошелиться владельцам онлайн-касс

РюмкаБезысходности — Владимир Владимирович, сколько будет дважды два?— Буду краток. Вы знаете, буквально на днях я б... Есть ли смысл жаловаться Путину на сбой в ФНС?

Первоклассник Лучше бы для нас методичку путевую написали, а у мелкоты тем более не закрепится.... ЦБ РФ выпустил методички по финансовой грамотности для начальной школы

Первоклассник Тут дело не в "налоговости", а в уплате в бюджет РФ. Это бюджетный платеж и нужно заполнять поле ... Неправильный статус плательщика в платежке может привести к недоимке по налогу

Denis90 Кому "светофор" отдадут на откуп с россиян? Появится еще одна маркировка продуктов

Над.К О как! Ничего, что до этих поправок аудит у ЗАО был необязательным? И правда, непонятно, как же з... Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают

Auditor111 Кстати, опять же непонятно, как поправки 2014 года повлияли на аудит микро-ЗАО. Вам аудит не поле... Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают

Auditor111 Пишите корректно, хотя бы "поправки, введенные законом 403-ФЗ от ... . А то и закон у вас похабны... Мифы о ненужности аудита: аудиторы не согласны и опровергают

XAPraha я работал активно с 1998-го по 2013 и некоторые нюансы возможно уже не знаю) А может и рассказыва... Почему 1С в облаке дешевле «коробки»: сравниваем цены