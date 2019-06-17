Вместо застрахованных лиц в системе ОПС стали зарегистрированные лица

Федеральным законом от 01.04.2019 № 48-ФЗ отменены зеленые ламинированные карточки СНИЛС.
Документом предусмотрена замена понятий:
Было
Стало
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования
документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета
номер страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования
страховой номер индивидуального лицевого счета
застрахованное лицо
зарегистрированное лицо
В этой связи Минтруд подготовил ряд поправок в другие законы и нормативные акты, чтобы заменить устаревшие понятия на новые, актуальные.
Проект опубликован на федеральном портале.
Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
- Первое видео — бесплатно.
- Даем сертификат в конце обучения.
- Дистанционное обучение.