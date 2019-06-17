Сколько зарабатывают сотрудники ПФР

На сайте ОПФР по Республике Крым опубликован список вакансий.

ОПФР по Республике Крым приглашает на работу!

Как следует из объявления, зарплата главного специалиста-эксперта, в обязанности которого входит анализ обращений граждан в клиентские службы, составляет в среднем около 18 тыс. рублей.

Специалисту по работе с обращениями граждан и страхователей предлагается зарплата в размере 15 тыс. рублей.

IT-специалист в среднем сможет заработать в ПФР чуть более 16 тыс. рублей.