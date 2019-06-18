Какие отчеты надо сдавать в ПФР

ПФР перечислил основные аспекты представления сведений по формам СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-КОРР, СЗВ-ИСХ, ОДВ-1.

Форма СЗВ-СТАЖ, (СЗВ-М) с типом «Исходная» — предоставляется страхователями на всех застрахованных лиц, находящихся со страхователем в трудовых отношениях.

Форма СЗВ-СТАЖ (СЗВ-М) с типом «Дополняющая» — предоставляется на застрахованных лиц, по которым сведения по форме СЗВ-СТАЖ (СЗВ-М) с типом «Исходная» предоставлены, но не учтены на ИЛС ЗЛ из-за содержащейся ошибки в форме.

Форма СЗВ-М с типом «Отменяющая» — предоставляется на застрахованных лиц в случае необходимости отмены данных о факте работы.

Форма СЗВ-КОРР с типом «Корректирующая» — предоставляется на застрахованных лиц в случае необходимости корректировки ранее представленных индивидуальных сведений, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц (за все отчетные периоды).

Форма СЗВ-КОРР с типом «Отменяющая» — предоставляется на застрахованных лиц в случае необходимости отмены данных ранее представленных индивидуальных сведений, учтенных на индивидуальных лицевых счетах застрахованных лиц (за все отчетные периоды).

Форма СЗВ-КОРР с типом «Особая» — предоставляется на застрахованных лиц, сведения по которым отсутствовали в отчетности, ранее предоставленной страхователем (за периоды по 2016 год включительно).

Форма СЗВ-ИСХ — предоставляется страхователем, который ранее не предоставлял отчетность в органы ПФР за конкретный отчетный период (за периоды по 2016 год включительно).

Форма ОДВ-1 с типом «Исходная» (опись документов) — предоставляется страхователем одновременно с пакетом документов индивидуальных сведений (за все отчетные периоды).

Форма ОДВ-1 с типом «Корректирующая/Отменяющая» — предоставляется страхователем как самостоятельный документ при необходимости корректировки (отмены) данных раздела 5 формы ОДВ-1 с типом «Исходная» (за все отчетные периоды).