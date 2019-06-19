Бизнес требует отменить применение ККТ при безналичных расчетах

Отменить применение онлайн-касс при получении безналичных платежей требует автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.

Предприниматель недоумевает, зачем дублировать банковскую платежку через онлайн-кассу, если налоговая инспекция и так имеет свободный доступ к межбанковским переводам.

По его мнению, внедрение данных требований пролоббировано крупным бизнесом и направлено на ничтожение малого бизнеса.

Обучающий курс от команды «Клерка»
«Налоговые проверки. Тактика защиты»
Способы защиты, проверенные на практике, от Ивана Кузнецова, налогового эксперта, работавшего в ОБЭП.
  • Первое видео — бесплатно.
  • Даем сертификат в конце обучения.
  • Дистанционное обучение.
Записаться на курс за 5 500 руб.

Посетить семинар по теме «Онлайн-кассы, БСО, кассовые операции»

Все семинары по теме Онлайн-кассы, БСО, кассовые операции