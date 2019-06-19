Бизнес требует отменить применение ККТ при безналичных расчетах

Отменить применение онлайн-касс при получении безналичных платежей требует автор инициативы, опубликованной на сайте РОИ.
Предприниматель недоумевает, зачем дублировать банковскую платежку через онлайн-кассу, если налоговая инспекция и так имеет свободный доступ к межбанковским переводам.
По его мнению, внедрение данных требований пролоббировано крупным бизнесом и направлено на ничтожение малого бизнеса.
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