Ответ на требование можно представить в виде скана

Считается ли ответ на требование представленным, если ответ направлен по ТКС, подписан ЭЦП руководителя и при этом сам текст ответа содержится в прилагаемом отсканированном документе, подписанном главным бухгалтером? Возможно ли при ответе на требования по ТКС прикладывать текстовый документ без подписи, принимая во внимание то, что сам направляемый ответ будет подписан ЭЦП руководителя?

Такие вопросы были заданы Федеральной налоговой службе. Ответ ФНС представлен в письме № ЕД-4-2/9885@ от 24.05.2019.

Порядок представления документов по требованию налогового органа в электронном виде по ТКС установлен приказом ФНС от 17.02.2011 № ММВ-7-2/168@.

Как следует из Порядка, истребуемый документ, составленный в электронном виде по установленным форматам и содержащий реквизиты принятого требования о представлении документов, подписывается ЭЦП налогоплательщика и направляется по ТКС в адрес налогового органа.

Учитывая изложенное, возможно представление в налоговый орган информации по ТКС в виде скан-образа текста, подписанного главным бухгалтером, по форматам, установленным ФНС, так как документы (информация) по требованию налогового органа в электронной форме представляются в виде файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью. При этом в указанном случае отсутствует необходимость подтверждения полномочий главного бухгалтера.

Принимая во внимание, что документы (информация) по требованию налогового органа в электронной форме представляются в виде файла, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, возможно направление в ответ на требование информации в виде текста без физической подписи, по форматам, установленным ФНС.