Для получения соцвычета по НДФЛ на лечение не важно, кто из супругов значится в документах

В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 219 НК налогоплательщик имеет право на получение социального налогового вычета в сумме, уплаченной за медицинские услуги, оказанные ему, его супругу (супруге), родителям, детям в возрасте до 18 лет.

Общая сумма социального налогового вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, но с учетом ограничения, установленного пунктом 2 статьи 219 НК.

По дорогостоящим видам лечения вычет применяется в размере фактически произведенных расходов.

Одним из документов, подтверждающих фактические расходы на услуги по лечению, является Справка об оплате медицинских услуг утвержденной формы.

При этом налогоплательщики-супруги вправе претендовать на получение социального налогового вычета на лечение независимо от того, на кого из супругов оформлены документы, подтверждающие фактические расходы.

Такие разъяснения дает Минфин в письме № 03-04-09/40323 от 03.06.2019.

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