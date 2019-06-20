Нераспределенной прибыли реорганизованной организации не облагается налогом на прибыль

Согласно пункту 3 статьи 251 НК в случае реорганизации организаций при определении налоговой базы не учитывается в составе доходов вновь созданных, реорганизуемых и реорганизованных организаций стоимость имущества, имущественных и неимущественных прав, имеющих денежную оценку, или обязательств, получаемых в порядке правопреемства при реорганизации юрлиц, которые были приобретены (созданы) реорганизуемыми организациями до даты завершения реорганизации.
Следовательно, нераспределенная прибыль присоединенной реорганизованной организации не подлежит обложению налогом на прибыль по ставке 20 %.
Такой вывод содержится в письме Минфина № 03-03-06/1/40950 от 05.06.2019
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