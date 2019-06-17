Появится еще одна маркировка продуктов

Новый ГОСТ введет цветовую маркировку продуктов — так называемый светофор.

Его планируется принять в октябре этого года, сообщают «Известия». Документ подготовлен ФИЦ питания и биотехнологии.Предполагается, что он будет действовать на территории стран, входящих в Евразийский совет по стандартизации — России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Согласно ГОСТу, цветовая маркировка будет информировать потребителя о содержании сахара, соли и жиров в продуктах. Графические предупреждения будут размещаться на упаковке или этикетке. Они представляют собой вертикальные полосы, каждая из которых соответствует одному из критически значимых пищевых веществ. В зависимости от содержания соли, сахара или жиров полоса должна быть окрашена в красный, желтый или зеленый цвет.

Например, 0,7 г и более поваренной соли на 100 г мясной или рыбной продукции будет свидетельствовать о превышении суточной нормы потребления этого вещества и может быть выделено красной полоской с указанием точного содержания натрия. Зеленый цвет будет обозначать, что в 100 г продукта — 0,12 г соли и менее. Диапазон же между этими значениями — средний уровень содержания соли, то есть желтый цвет «светофора».

Требования стандарта не будут распространяться на сырье и продукты с однородным составом: например, сахар, сливочное масло, шпик. Также маркировку «светофор» не планируется наносить на упаковки питьевой воды, пищевых добавок и специализированной продукции (например, лечебной), а также кондитерских изделий, сладких напитков и сыров. В последних трех видах продукции содержится заведомо большое количество критически значимых веществ. Это и так известно потребителю, поясняли ранее в Роспотребнадзоре.

Производители опасаются, что следующим шагом после принятия ГОСТа может стать его закрепление в нормативных актах РФ либо в техрегламенте о маркировке пищевой продукции. Пока ГОСТы не обязательны, но еще в 2017 году Роспотребнадзор предлагал сделать маркировку «светофор» обязательной. Тогда идею раскритиковали, решив, что такое требование спровоцирует рост цен на продукты.