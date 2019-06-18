Минфин объяснил, какой период ставить в платежках на перечисление НДФЛ

Среди проблем, возникших в этом году из-за новой программы ФНС, есть и проблема с появлением недоимок из-за якобы неверного указания налогового периода в платежных поручениях (поле 107).

Как рассказывали ранее в Красном уголке бухгалтера, налоговики в своей программе «АИС Налог-3» видят уплату, но она числится там обособленно, «не подцепляется» к начислениям. Поскольку кто-то заложил в программу только один возможный вариант указания периода - конкретную дату. И только ручные правки инспекторов убирают несуществующие долги

Налоговики вдруг стали утверждать, что в платежках надо указывать в качестве периода при перечислении НДФЛ, не месяц, в котором налог исчислен (например, МС.06.2019), а конкретную дату (срок уплаты). Много лет же бухгалтеры указывали месяцы, кварталы или годы.

Стоит отметить, что правила указания информации в реквизитах платежных документов на уплату налогов утверждает Минфин. Он же дает разъяснения по этим вопросам. Вот за ними и обратилась Светлана, которая оказалась в числе пострадавших от нововведения программы и подняла эту тему в Красном уголке бухгалтера.

Минфин в своем письме подтвердил, что при перечислении НДФЛ за июнь месяц, необходимо указывать именно МС.06.2019, а не конкретную дату. Письмо можно найти в приложенном файле.