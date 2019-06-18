Импорт самолетов освободят от НДС

В целях налогового стимулирования развития гражданской авиации предлагается освободить от НДС ввоз на территорию России и другие территории, находящиеся под её юрисдикцией, гражданских воздушных судов.

Соответствующий законопроект № 733024-7 с поправками в НК Правительство внесло в Госдуму.

Предусматривается также освобождение от обложения НДС ввоза авиационных двигателей, запасных частей и комплектующих изделий, используемых для строительства, ремонта или модернизации на территории России гражданских воздушных судов.

Кроме того, к доходам, не учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, предлагается отнести доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации или реализации судов, зарегистрированных в Российском открытом реестре судов, по аналогии с доходами судовладельцев, суда которых зарегистрированы в Российском международном реестре судов.

 

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