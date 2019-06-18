За нескошенную траву и мусор могут отобрать землю

Минэкономразвития разработало законопроект, которым предлагается установить особенности изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности.

Согласно документу, под нарушения попадают зарастание участка сорняками, а также накопление бытовых отходов.

МЭР отмечает, что покос травы, защита от зарастания сорной растительностью, уборка мусора не требует от собственника земли значительных временных и материальных затрат.

Параллельно поправки также вносятся в Гражданский кодекс. Уточняются положения статьи 285 части первой ГК, устанавливающей основание для принудительного изъятия у собственника земельного участка, используемого с нарушением законодательства РФ.

Отсутствие установленных оснований и механизма для изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности в настоящее время создает почву для неисполнения правообладателями земельных участков указанных требований, говорится в пояснительной записке к проекту.

Существование подобных нарушений влечет угрозу жизни и здоровью граждан, уничтожения в результате пожаров лесов и других природных объектов, объектов животного мира, населенных пунктов и других социально и экономически значимых территорий.

Законодательное урегулирование оснований и механизма изъятия земельных участков в связи с нарушением требований пожарной безопасности будет способствовать устранению подобных нарушений и недопущению их совершения в будущем.

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