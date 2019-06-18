В приложении «Мой налог» появится возможность добровольно отчислять взносы в ПФР

Самозанятые плательщики НПД, в том числе ИП, не платят фиксированные взносы. Однако ни стаж, ни баллы для пенсии они тоже не зарабатывают.

Чтобы получить право на пенсию, плательщики НПД вправе добровольно вступить в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию.

Для регистрации необходимо обратиться в УПФР по месту жительства. При себе иметь заявление, паспорт и справку о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика, применяющего НПД.

Между тем, выступая на заседании расширенной коллегии ФНС, глава ведомства Михаил Мишустин заявил, что в мобильном приложении, которое используют самозанятые, появится возможность отчисления взносов в ПФР для тех участников, кто хочет добровольно формировать пенсионные накопления.