Банки обязывают клиентов сдавать биометрию

Некоторые банки требуют от своих клиентов сдать биометрические данные в обязательном порядке. Жалобы на действия работников кредитных организаций появились на портале «Банки.ру».

В частности, клиенты банка «ФК Открытие» пишут, что в банке невозможно открыть дебетовую карту или вклад без фотографирования. Похожая ситуация и в Почта-банке, пишет «Коммерсантъ», только с тем различием, что клиент, отказавшийся сдать биометрию, может рассчитывать на лимитированный набор услуг.

Официальный представитель «ФК Открытие», комментируя жалобы, подтвердил, что банк действительно в обязательном порядке фотографирует вкладчиков. В банке пояснили, что это делается для соблюдения закона 115-ФЗ в части идентификации клиента и снижения риска мошеннических операций.

В Почта-банке тоже заявили, что собирают биометрию сугубо для защиты клиентов от мошеннических действий. При этом в Почта-банке считают, что действуют в соответствии с Гражданским кодексом, согласно которому при заключении договора банковского счета клиенту открывается счет на условиях, согласованных сторонами.

Законодательство требует согласия субъекта данных на их сбор и обработку, таким образом, клиент банка может отказаться от предоставления биометрии, что является его законным правом, говорят эксперты. Однако банк при этом может отказаться заключать договор, поскольку действует принцип свободы заключения договора.

Однако некоторые юристы считают, что условие о биометрии для публичных договоров незаконно, поскольку законом это не предусмотрено.

В Росфинмониторинге на вопрос «Ъ», является ли трактовка банками 115-ФЗ корректной или нет, заявили, что этот закон дает клиентам право на сдачу биометрических данных, но не вменяет им это в обязанность. В ЦБ заявили, что 115-ФЗ накладывает обязанность на банки размещать сведения о клиенте в единой системе идентификации и аутентификации и единой информационной системе персональных данных, но лишь с согласия клиента. При этом регулятор не ответил на вопрос, правомерен ли отказ в обслуживании клиента, не сдавшего биометрию