Закон о поэтапной отмене репатриации экспортной выручки внесен в Госдуму

Правительство внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается поэтапная отмена обязательности репатриации экспортной выручки в российской валюте при внешнеторговых расчётах между резидентами и нерезидентами. Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

С 1 января 2020 года предполагается отменить репатриацию резидентами валюты РФ в отношении несырьевого экспорта. В дальнейшем будет проведена поэтапная отмена репатриации в отношении экспорта сырьевых товаров.

Документом также предлагается закрепить за российским рублём статус региональной валюты и средства международных расчётов, и либерализовать режим счетов резидентов, открытых в банках за пределами России.

Однако нельзя сказать, что законопроект даст только послабления для участников валютных расчетов. Так, например, резиденты РФ должны будут уведомлять налоговые органы об открытии счетов не только в иностранных банках, но и в других финансовых организациях. Кроме того, движения по таким счетам тоже ограничат, т.е. можно будет зачислять или списывать с них денежные средства только в установленных ЦБ РФ случаях.