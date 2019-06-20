Какие регионы присоединятся к пилотному проекту ФСС с 1 июля

Уже в пятидесяти регионах России действует пилотный проект проекту ФСС по прямым выплатам. Список их постоянно пополняется.

С 1 июля 2019 года к пилотному проекту присоединятся еще 9 регионов:

  1. Забайкальский край
  2. Архангельская область
  3. Воронежская область
  4. Ивановская область
  5. Мурманская область
  6. Пензенская область
  7. Рязанская область
  8. Сахалинская область
  9. Тульская область.

Порядок присоединения регионов указан в постановлении Правительства № 294 от 21.04.2011

Работникам организаций, участвующих в пилотном проекте, пособие по временной нетрудоспособности и детские пособия напрямую выплачивает ФСС РФ. Для того чтобы работнику выплатили пособие, организации нужно получить от него документы и передать их в ФСС РФ. Подробнее о проекте в статье «Пилотный проект ФСС для работников: сроки выплаты, НДФЛ, алименты»

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