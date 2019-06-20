Какие регионы присоединятся к пилотному проекту ФСС с 1 июля

И еще 50% работают без оформления, чтобы не потерять мизерную прибавку к пенсии......
да тоже хотелось бы узнать, где идет набор на помощника)))...
депутаты, помощники, помощники помощников и т.д. зачем они нужны, распустить давно пора, все равн...
Мы хоть и продаем кассы, но тоже считаем применение ККТ в случае безналичных платежей бесполезным...
да, у ребят кормовая база схлопывается. Вот думают, а как же красиво жить и денег детям в Америку...
А с моей точки зрения - значит надо лишать. Тараканы, крысы, бомжи, пьянки до рассвета, убийства ...
Если индексацию не проводить, но зп в 2 раза превышает прожиточный минимум (не МРОТ) - то все рав...
Вы никогда раковых больных не видели? в последней стадии? когда человек, без укола морфия, только...
Им мы будем продолжать ездить наслаждаться пасторалями Европы. Забывая, что за каждой пасторалью ...
Так пусть все останется как есть?
Пусть депутаты производительность труда своего повышают, и без помощников работают!...
Он не сразу меняется. Где то через минуту обновляешь и пишут ваш голос принят и увеличенный на 1 ...
Какие такие социальные права появятся вдруг у официальных самозанятых? Которых у них нет сейчас?...
Она и в прошлом ею не была.
А Сбер уже не контролируется государством? Контрольный пакет не у ЦБ уже? Ведь Греф не может пере...
То есть, когда все сидели ровно на попе, бухгалтер сделал свою работу и подписал акт сверки? А в ...
"Руководитель организовал чат для своего отдела."Вы что пишите? Надо "шеф-менеджер скреативил для...
проголосовал, счетчик не изменился
Депутаты! Депутаты!!! А кому нужен идеальный помощник-помощница (в виде меня)? Ответственная, исп...
Ты не в теме.В Подмосковье уже оборудованы около 100 площадок по переработке мусора, но они почти...
Не мы такие. Жизнь такая. (с) БумерСпасибо за отзыв :о)
Вы б лучше на весы ее посмотрели. Глубинный смысл в картинке отражен. А вам бы все сиськи обсужда...
Как всегда, все зависит от ситуации. У нас покупатели (от безделья, что ли) каждый квартал требую...
Угу.И еще небось придумают сто-пятьсот ограничений вида: обязательно отсутствие долгов по коммуна...
В течение испытательного срока можно уволить практически без объяснения причин. В последний день ...
Назначая испытательный срок работодатель, чаще всего, просто легально экономит )...
Важный момент - наличие лицензии на это. Не всем подряд разрешили....
Это только малограмотный работодатель так считает.
Ну вот зачем такое писать? Как по вашему должны медпрепараты делаться? Или люди должны умирать бе...
Трындец подкрался незаметно..(( мало идиотов и алкоголиков, теперь наркоманы безудержно расплод...
самое смешное.. из жизни... человек пришел с испытательным сроком 3 месяца.... работал исправно, ...
Вам поможет забор. Глухой. Пару метров высотой. В квартирах тоже не всегда люди поддерживают поря...
все верно, это давно уже. Бухгалтерам на заметку, подписывайтесь ниже а выше ставьте подпись дире...
Михаил, отличная статья, все из жизни , по тексту вижу что знаете о чем речь. Опыт был и с нал...
на самом деле некоторые горе-директора-маразматики вместо того чтобы быть ЛЮДЬМИ в первую очередь...