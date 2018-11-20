Пилотный проект ФСС для работников: сроки выплаты, НДФЛ, алименты

С 1 января 2019 года к пилотному проекту ФСС по прямым выплатам подключатся еще 11 регионов.

Какие регионы

Сейчас пилотный проект действует в 33 субъектах РФ. С 1 января 2019 в него войдут:

Республика Ингушетия;

Республика Марий Эл;

Республика Хакасия;

Чеченская Республика;

Чувашская Республика;

Камчатский край;

Владимирская область;

Псковская область;

Смоленская область;

Ненецкий АО;

Чукотский АО.

В этих регионах подготовка к предстоящим изменениям идет полным ходом. О том, как будут выплачиваться пособия застрахованным лицам после вступления региона в пилотный проект, рассказали в отделении ФСС по Республике Марий Эл.

Сроки выплаты

Законодательством установлен общий срок для выплаты пособий —со дня получения от работодателя заявления и документов или сведений, необходимых для назначения и выплаты соответствующего вида пособия. При этом сведения должны быть корректные, уточнили в ФСС.

Что касается пособий по уходу за ребенком, то срок 10 календарных дней установлен для первичной выплаты ежемесячного за прошедшее время после получения от работодателя заявления и необходимых документов. Последующие выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет производятся до 15-го числа месяца, следующего за месяцем, за который должно быть выплачено пособие.

НДФЛ

НДФЛ с суммы пособия по временной нетрудоспособности за счет средств работодателя (первые 3 дня больничного) исчисляет, удерживает и уплачивает работодатель.

НДФЛ с суммы пособия за счет ФСС исчисляет, удерживает и уплачивает региональное отделение ФСС.

По заявлению работника ФСС выдаст ему справку 2-НДФЛ. Правда при удержании НДФЛ не будут учитываться стандартные вычеты, поскольку НК предусмотрено, что они предоставляются налогоплательщику одним из налоговых агентов, являющимся источником выплаты дохода по выбору налогоплательщика на основании его письменного заявления и документов, подтверждающих право на такие вычеты.

Если работник претендует на имущественные вычеты, то по окончании налогового периода ему необходимо обратиться в региональное отделение ФСС за справкой 2-НДФЛ и подать декларацию в ИФНС.

Алименты

В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 101 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» взыскание не может быть обращено на страховое обеспечение по обязательному соцстрахованию, за исключением пенсии по старости, пенсии по инвалидности и пособия по временной нетрудоспособности. Аналогичная норма предусмотрена подпунктом «в» пункта 2 Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 № 841.

Территориальные органы ФСС, осуществляющие выплаты страхового обеспечения, будут производить и удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей из сумм пособия по временной нетрудоспособности. Удержание алиментов будет осуществляется на основании поступившего от взыскателя или судебного пристава-исполнителя исполнительного документа, к которому отнесены исполнительный лист, судебный приказ о взыскании алиментов, нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов.

В целях обеспечения гарантий лицам, в пользу которых производится удержание алиментов, а также защиты их прав, возможно представление данных документов, при их наличии, страхователем, действующим в данном случае от имени и по поручению застрахованного лица.

Смерть работника

Как будет выплачиваться пособие по временной нетрудоспособности в рамках пилотного проекта в случае смерти работника?

В соответствии со статьей 1183 ГК право на получение подлежавших выплате наследодателю, но не полученных им при жизни по какой-либо причине сумм заработной платы и приравненных к ней платежей, пенсий, стипендий, пособий по социальному страхованию, возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью, алиментов и иных денежных сумм, предоставленных гражданину в качестве средств к существованию, принадлежит проживавшим совместно с умершим членам его семьи, а также его нетрудоспособным иждивенцам независимо от того, проживали они совместно с умершим или не проживали.

Требования о выплате указанных сумм должны быть предъявлены в течение четырех месяцев со дня открытия наследства (наследство открывается со смертью гражданина).

Для этого им необходимо написать заявление и предоставить следующие документы: свидетельство о смерти; документы, подтверждающие родство с умершим (свидетельство о заключении брака, свидетельство о рождении, судебное решение); документы, подтверждающие факт совместного проживания (например, паспорт с отметкой о регистрации) либо нахождение на иждивении (например, решение суда).

Обращение в ФСС

Если работодатель действующий (не ликвидирован) работник самостоятельно не может обратиться в ФСС за выплатой пособия, но он вправе по поручению страхователя передать документы в ФСС либо заполнить и подписать все необходимые документы при наличии доверенности от страхователя.

Отметим, работодатель может заполнить заявление, но работник должен проверить личные данные, реквизиты для перечисления средств (счёт в банке, почтовый адрес) и лично подписать заявление.

Если работодатель прекратил свою деятельность на момент обращения работника за пособием (ликвидирован в установленном законом порядке) или невозможно установить местонахождения страхователя (имеется соответствующее постановление судебного пристава-исполнителя), то работник может напрямую обратиться в отделение ФСС за получением пособия, представив необходимые документы и заявление о выплате соответствующего пособия.