Операторы фискальных данных начали требовать плату за передачу кодов обязательной маркировки

Накануне введения обязательной маркировки сигарет крупнейшие операторы фискальных данных (ОФД) решили брать допплату за услуги по передаче кодов маркировки.

О том, что часть ОФД решила ввести плату за передачу кодов маркировки в национальную систему «Честный знак», РБК рассказал представитель OFD.ru.

Как утверждают в OFD.ru, плату за настройку касс под маркировку ввели крупнейшие операторы — «Первый ОФД» (обрабатывает около четверти всех фискальных чеков в России, с ним работают крупнейшие ретейлеры — Х5 Retail Group, «Ашан», Metro Cash & Carry), «Астрал.ОФД», «ОФД-Я», «Платформа ОФД» и ОФД «Такском».

Информацию о маркированном товаре ОФД получают от онлайн-касс в момент продажи товара и передают эти данные в Федеральную налоговую службу, а также оператору системы маркировки. Сейчас услуга по маркировке товаров для производителей платная: генерация одного кода маркировки стоит 50 коп., но стоимость услуг по передаче кода законодательно никак не регулируется.

ЦРПТ знает о планах некоторых операторов фискальных данных брать с клиентов дополнительную плату за передачу данных о продаже маркированных товаров в систему, заявил РБК заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

«Это, к сожалению, распространенный пример того, что происходит на рынке. Маркировка еще де-факто не началась, но мы уже слышим, что те или иные компании повышают цены на свои услуги, объясняя это появлением маркировки», — негодует он.

При ожидаемом эффекте внедрения маркировки — снижении цен на товары для потребителей на 5–10% — такие действия операторов фискальных данных по цепочке могут негативно повлиять на цены, предупреждает Юсупов.

По словам источника, близкого к проекту, участники системы маркировки намерены обратить внимание контролирующих органов, в частности налоговой и антимонопольной служб, на подобные действия, чтобы избежать негативных последствий для рынка и потребителей. Компании, которые ввели для своих клиентов плату за передачу информации о маркировке, оператор системы «Честный знак» уже убрал из списка партнеров на своем сайте.

Операторы, которые вводят дополнительную плату, оправдывают свои действия тем, что безвозмездные услуги между коммерческими организациями запрещены. Кроме того, в стоимость услуг по передаче кодов маркировки входят расходы ОФД. В частности, оператор тратит средства на создание, поддержку и развитие инфраструктуры по приему, обработке, хранению и отправке информации в систему маркировки, а также на формирование для пользователя онлайн-касс удобных интерфейсов и инструментов работы (например, на регистрацию в системе «Честный знак» в «одном окне» ОФД).