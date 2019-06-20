Путину жалуются на падение доходов и низкие зарплаты

Сегодня проходит «Прямая линия» с Владимирым Путиным, он отвечает на вопросы граждан.

Один из первых вопросов — о маленьких зарплатах, на которые невозможно прожить. Жалуются учителя и врачи из разных регионов, и даже пожарные.

В видеообращении пожарный из Калининградской области рассказал, что зарплата у его коллег составляет 12-13 тысяч рублей, у него самого — 16 тысяч как у командира, и людям приходится работать на двух-трех работах.

Путин признал, что в МЧС сложилась нехорошая ситуация с зарплатами гражданского персонала, заявив, что люди в погонах получают намного больше. И что планируется поднять зарплаты гражданским лицам.

На жалобы учителей, получающих чуть более 10 тыс.рублей, Президент ответил, что такого не может быть, потому что МРОТ намного выше. И тут требуется проверка. Может быть люди работают на полставки.

Ведущие обратили внимание Путина на то, что жалобы на снижение доходов массовые, причем и от бедных и от среднего класса. В ответ глава государства рассказал о том, что жить стало тяжелее, но во всем виновато снижение цен на экспортируемые товары, в частности нефть. И несколько минут говорил о том, что есть реальные доходы и располагаемые, а средние цифры говорят о положительной динамике.