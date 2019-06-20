Чиновники не будут работать за маленькую зарплату

Огромные разницы в зарплатах чиновников и рядовых работников волнуют россиян.
Владимир Путин отметил, что нужно стремиться не к тому, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных.
Если взять и понизить зарплаты чиновников, они разбегутся по частным компаниям. Кто тогда будут приниматься важные решения?
Между тем разница не должна быть колоссальной, согласен Путин.
Его и самого иной раз цепляет, когда он видит зарплаты глав госкомпаний, передает «Интерфакс» Но в таких корпорациях много иностранцев, а уровень их доходов считается от первых лиц. И если им понизить зарплаты, они уйдут.
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