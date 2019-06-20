Чиновники не будут работать за маленькую зарплату

Огромные разницы в зарплатах чиновников и рядовых работников волнуют россиян.

Владимир Путин отметил, что нужно стремиться не к тому, чтобы не было богатых, а чтобы не было бедных.

Если взять и понизить зарплаты чиновников, они разбегутся по частным компаниям. Кто тогда будут приниматься важные решения?

Между тем разница не должна быть колоссальной, согласен Путин.

Его и самого иной раз цепляет, когда он видит зарплаты глав госкомпаний, передает «Интерфакс» Но в таких корпорациях много иностранцев, а уровень их доходов считается от первых лиц. И если им понизить зарплаты, они уйдут.