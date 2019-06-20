Бизнесменов будут реже сажать

Вопрос давления на бизнес был затронут в ходе «Прямой линии» с Президентом Росси.
Дело в том, что увеличивается число бизнесменов, попадающих в СИЗО. Собственник лишается возможностью управлять бизнесом, люди теряют работы. Надо меня подход к мере пресечения. Вместо ареста целесообразно применять залог. Причем сумма залога должна быть справедливой и не завышенной
Путин согласен, что нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических преступлений. Можно и даже нужно использовать залог. Во всем нужна мера, отметил Владимир Путин.
До конца ноября 2019 Президенту от профильных ведомств должны быть представлены предложения по изменению этой ситуации.
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