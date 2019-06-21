Кому и когда обнулят ставки НДС и налога на имущество

Минфин разработал законопроект с поправками в НК, цель которого — стимулирование развития и обновления инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования.

В частности, предлагается установить с 1 января 2025 года до 1 января 2060 года налоговую ставку по НДС в размере 0 % на услуги по предоставлению в аренду инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта, услуги по использованию инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта и услуги по перевозке пассажиров и багажа высокоскоростным железнодорожным транспортом.

Кроме того, поправки вносятся в статью 380 НК. На срок до 2060 года будет установлена ставка налога на имущество организаций в размере 0 % в отношении вновь вводимых объектов недвижимого имущества инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта.

Реализация проекта федерального закона будет способствовать развитию субъектов РФ, созданию новых рабочих мест, а также повышению налогового потенциала регионов отмечается в пояснительной записке.