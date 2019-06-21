Пенсионеры получат скидку в «Пятерочке» по QR-коду в смартфоне

Как и планировалось ранее, ПФР и компания Х5 Retail Group подписали соглашение, цель которого — реализация мер социальной поддержки, которые люди пенсионного и предпенсионного возраста смогут получать в магазинах сети Х5 в виде скидок и персонализированных предложений.

Планируется, что они будут предоставляться посредством цифровой социальной карты, разработанной ПФР. С помощью нее торговые сети X5 и другие частные компании получат возможность идентифицировать человека в качестве получателя государственных социальных льгот и оказывать услуги с учетом собственных социально-ориентированных предложений.

Цифровая социальная карта реализована через мобильное приложение ПФР в виде уникального QR-кода, содержащего информацию о статусе гражданина и положенных ему льготах. Считывание кода с экрана смартфона позволяет определить право на льготы, скидки и другие формы поддержки, оказываемые сегодня не только государством, но и частным бизнесом, отметили в ПФР.