МВД подготовило свои предложения по изменениям КоАП

Представители МВД России вчера обнародовали предложения по корректировке Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), которые могут затронуть интересы миллионов водителей.

Будущая редакция КоАП обсуждалась в ходе научно-практической конференции в научном центре безопасности дорожного движения МВД, пишет «Коммерсантъ». Действующий кодекс, принятый 17 лет назад и он давно устарел. Поэтому 10 июня правительство опубликовало концепцию нового КоАП. До 1 марта 2020 года документ должен быть внесен в правительство, разработчиком является Минюст. Вступить в силу документ должен 1 января 2021 года.

Представители МВД России предлагают радикально сократить количество правонарушений, оставив только самые опасные и упростить их оформление. Кроме того, предлагаетсся расширить полномочия инспекторов, дав им возможность без суда ограничивать действие водительских прав.

Самое радикальное предложение — полный отказ от одного из наказаний, предусмотренных КоАП,— административного ареста. Мест для содержания арестованных не хватает, кроме того, из бюджета тратятся большие деньги. Так, в 2018 году МВД потратило и 3,8 млрд руб. только на содержание арестованных.

Однако даже в самом МВД не все согласны с такими предложениями.